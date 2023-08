Stiri pe aceeasi tema

- GREVA… Dupa ce, ieri, angajații din Ministerul Finanțelor au protestat pe holurile instituției, astazi, protestul a ajuns și la Vaslui. Inca de la primele ore ale dimineții, angajații ANAF au refuzat sa inceapa lucrul și au protestat pe scarile instituției. Protestele vin ca urmare a taierilor salariale…

- Protestele spontane ale angajaților din finațele publice continua și vineri in mai multe localitați din țara, salariații impotrivindu-se masurilor de reducere a cheltuielilor anunțate de guvern. Peste 18.000 de salariați au intrerupt lucrul, potrivit federației Sed Lex. Liderii de sindicate avertizeaza…

- Zeci de angajați din Ministerul Finanțelor iși exprima nemulțumirea joi printr-un protest organizat in propriul sediu, ca reacție la propunerile incluse in proiectul de ordonanța de urgența referitoare la restructurarea bugetara, conform informațiilor furnizate de sindicatul din cadrul Finanțelor Publice.…

- BRAVO… Raluca Oțel, Raisa-Elena Botez, Ștefan Paun, Ștefania-Mara Micu și Marc Dobrovolschi sunt elevii din județul Vaslui, care au reușit sa obțina 10 curat la Evaluarea Naționala. In acestor rezultate se afla multa munca și pregatire continua. Toți cei cinci elevi au finalizat gimnaziul cu medii mari,…

- UPDATE… In urma deciziei Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Vaslui, magistrații vasluieni se alatura protestelor din intreaga țara. Protestele sunt legate de propunerile legislative care ar aduce un atac direct asupra independenței judecatorești, a imparțialitații dar și a modificarilor…

- MODIFICARI… Greva profesorilor produce schimbari in calendarul examenlor naționale: inscrierile la BAC și Evaluarea Naționala au fost prelungite pana pe data de 13 iunie, iar probele de competențe, reprogramate in perioada 14-23 iunie. De asemenea, și modul in care se incheie mediile, in acest an școlar,…

- O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, a anunțat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Am primit zilele acestea zeci de mesaje din partea dumneavoastra despre masurile sociale pe care Guvernul Romaniei…

- Sute de angajați de la CFR Calatori amenința ca ies luni in strada, nemulțumiți de salarii și de faptul ca statul taie din banii companiei. Ei spun ca deși legea personalului feroviar prevedea creșterea salariilor de la 1 iulie, pana in prezent, nu exista un buget de venituri și cheltuieli, in condițiile…