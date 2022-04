Angajaţii de la Spitalul Leţcani rămân fără loc de muncă. Sunt 52 de persoane Odata cu inchiderea Spitalului modular de la Letcani, 52 de persoane vor ramane fara contract de munca. Acestea au fost angajate pe perioada determinata. Mai exact, conform ordinului Consiliului National pentru Situatii de Urgenta, contractul persoanelor respective a fost pe durata de functionare a unitatii mobile. "Ei nu fac parte din categoria celor care pot fi angajati pe baza de examen. Aceasta regula este valabila pentru cei care functioneaza pe un post existent. Nu este concurs, este examen si atunci daca postul nu exista nu ai de ce sa organizezi examen, iar posturile de la Letcani nu mai… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

