Angajații de la Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș au donat sânge. Alături de ei suntem mereu în siguranță! Deși sunt alaturi de noi 24 din 24, totuși angajații Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș au dovedit din nou ca sunt oameni cu suflet mare. „Mulțumim colegilor de la Serviciul de Ambulanța Județean Maramureș pentru viețile salvate zi de zi! Astazi, printr-un gest neprețuit, plin de umanitate, au salvat vieți donand sange pentru pacienții maramureșeni. Transmitem aprecierea și respectul nostru oamenilor care se opresc o clipa din rutina zilei și doneaza sange pentru semenii noștri. Mulțumim Serviciului de Ambulanța Județean MM pentru colaborarea deosebita!” a transmis Centrul de Transfuzie … Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

