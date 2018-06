Stiri pe aceeasi tema

- DE NEGASIT…Un husean in varsta de 42 de ani, care plecase cu un autocar, luni, la munca in Spania, a disparut, in timpul unui popas facut in preajma unei paduri. Oamenii din autocar spun ca barbatul coborase pentru a merge la toaleta, insa nu s-a mai intors. Familia din tara a incercat zadarnic sa ia…

- Marele Premiu de Formula 1 al Canadei 2018 (ora 21.00). Sebastian Vettel va pleca din pole position. Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) va pleca duminica din pole position in Marele Premiu al Canadei, a saptea mansa a sezonului de Formula 1, pe circuitul de la Gilles-Villeneuve (4,361 km), la Montreal.…

- Sebastian Vettel va pleca de pe prima poziție in Marele Premiu al Canadei și va fi acompaniat pe prima linie a grilei de Valtteri Bottas. Max Verstappen, Lewis Hamilton și Kimi Raikkonen au ocupat urmatoarele 3 poziții.

- Pilotul spaniol Fernando Alonso, campion mondial in 2005 si 2006, va disputa in acest weekend a 300-a sa cursa din Formula 1, cu prilejul Marelui Premiu al Canadei, la Montreal, relateaza EFE. Alonso (McLaren), care a castigat MP al Canadei in 2006, a scris pe contul sau de Twitter: ''M-am bucurat…

- Un baiat in varsta de 12 ani, care a ajuns pe pirma pagina a ziarelor din lume intreaga, dupa ce a ajuns sa cantareasca 190 de kilograme, a pierdut titlul de ”cel mai gras copil din lume”. El acum cantarește doar jumatate din greutatea care l-a consacrat. Vezi galeria foto + 4 + 4 Arya Permana, din…

- Ionut Catalin Tudor a disparut pe drumul dintre Spania și Romania. Tanarul de 22 de ani din localitatea prahoveana Boldesti-Scaieni este cautat de Poliție, dupa ce familia sa nu a mai putut lua legatura cu el de mai bine de 48 de ore. Barbatul se intorcea cu autocarul din Spania și iși anunțase rudele…

- Radu Buliga, un roman nevoiaș ce traiește din mila ibericilor din Oviedo, a gasit, pe strada, un plic cu 2.100 de euro in el, pierdut de Adela, contabila trimisa de firma pentru care lucra sa faca diverse plați. Omul a predat banii Poliției locale, iar cand a aflat ca trebuie sa primeasca o recompensa,…

- Politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – BT Vrancea, au organizat aseara o actiune de prindere in flagrant, intr-un dosar de trafic si introducere in tara de droguri. Oamenii legii au organizat flagrantul intr-o…