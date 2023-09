Angajații de la Administrația Fiscală Mureș, pregătiți de grevă generală Zilele trecute, de mai multe ori, angajații ANAF Tg.Mureș au stopat lucrul și au ieșit spontan din birouri, fiind nemulțumiți (la fel ca ceilalți colegi din țara) de faptul ca actuala coaliție de guvernare a refuzat sa le accepte revendicarile. Acestea urmaresc eliminarea inechitaților salariale, promisiunea ca nu vor avea loc disponibilizari, precum și investiții […] Articolul Angajații de la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

