- Vrem sa atragem atenția decidenților asupra salarizarii la limita subzistenței, a condițiilor improprii in care muncim și a lipsurilor in care se defașoara activitațile tinerilor și sportivilor din Romania. In zilele de luni și marți, timp de doua ore, intre orele 10-12, purtam banderole albe. Facem…

- Al saselea protest a avut loc ieri, in fata Prefecturii Iasi, in cea de-a 11-a zi de greva generala a angajatilor din invatamantul preuniversitar. Numarul grevistilor din judetul Iasi a scazut usor fata de ziua precedenta, ajungand la 7.987 de persoane, dintre care 6.693 sunt cadre didactice. Desi numarul…

- Angajații din Sanatate protesteaza, astazi, in București. Marșul este organizat de federatia sindicala “Solidaritatea Sanitara”, care a anuntat deschiderea conflictului colectiv de munca. Citește și: Nou protest al profesorilor in București programat pentru joi sau vineri. Greva continua Politia anunta…

- Angajatii din spitalele din municipiul Iasi, membri ai Sindicatului Sanitas, se afla, incepand de miercuri si pana pe 15 iunie, in greva japoneza, principala revendicare a acestora fiind aplicarea integrala a Legii de salarizare 153 din 2017, potrivit Agerpres.Presedintele Sanitas Iasi, Iulian Cozianu,…

- Cei 1.360 de membri de sindicat SANITAS din spitalele bihorene sunt in greva japoneza de miercuri, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, liderul sindical judetean, Adriana Vladu.Ea a adaugat ca sindicalistii asteapta sedinta de joi a Guvernului, in care se va discuta OUG referitoare la unele mariri…

- Salariații din sanatate și asistența sociala se afla, incepand de astazi in greva japoneza, a anunțat Sindicatul Sanitas. Totodata, Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania – organizație sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate – anunța organizarea Mitingului și marșul Sanatații in…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat, marti, ca, de la adoptarea ordonantei care prevede majoriri salariale pentru angajatii din invatamant, peste 15.000 de salariati au renuntat la greva.

- In timp ce mii de profesori protesteaza in Piata Victoriei din Bucuresti, soția președintelui, Carmen Iohannis, a adus un grup de elevi la Colegiul Național Samuel von Brukenthal din Sibiu pentru a-i intampina pe Klaus Iohannis și pe președintele Germaniei, Frank Steinmeier. Carmen Iohannis a fost surprinsa…