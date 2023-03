Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, se afla la Bucuresti, unde are programate intrevederi cu inalti oficiali romani. Cu putin timp in urma, el a fost primit la Palatul Victoria de seful guvernului, Nicolae Ciuca. Cei doi premieri vor sustine declaratii de presa comune la ora 12:15, dupa care…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- Expozitia personala de arta fotografica „ BRANCUSI – Calea nesfarsita a luminii ” este o expozitie-eveniment care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de arta si cultura din tara si din strainatate marea valoare a creatiei artistului roman Constantin Brancusi, un adevarat reper artistic al…

- Un cutremur cu magnitduinea de moment de 5,2 a avut loc azi, 13 februarie, la ora locala 16.58, in județul Gorj, potrivit informatiilor publicate de Centrul Mediteranean de Seismulogie. Conform INFP, seismul s-a produs la adancimea de 15 kilometri. UPDATE 17.24: Departamentul pentru Situații de Urgența…

- In ultimul deceniu au fost construite, exclusiv din bani publici, 10 stadioane, care au costat 580 de milioane E, alte 6 au termen de execuție in urmatorii 4 ani, iar prețul trece de 400 de milioane E. Romania are zece stadioane moderne in acest moment. Patru sunt la București, apoi cate unul la Cluj-Napoca,…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primita, luni, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune. Presedintele PE efectueaza, luni si marti, o vizita…

- Noi avem dovada ca Razvan Plumb este cu adevarat un barbat implinit din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o iubita frumoasa, dar și o viața la care mulți doar ar visa. Ei bine, spunem asta pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele”…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, prezent la București, a participat la Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din Romania, la care au fost prezenți prim-ministrul Nicolae Ionel Ciuca, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Kelemen Hunor, șefa Comisiei Europene din ...