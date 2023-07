Angajații Caselor Județene de Asigurări de Sănătate protestează: Sistemul CNAS va fi BLOCAT astăzi Angajații Caselor Județene de Asigurari de Sanatate protesteaza: Sistemul CNAS va fi BLOCAT astazi Angajații Caselor Județene de Asigurari de Sanatate protesteaza: Sistemul CNAS va fi BLOCAT astazi Angajații din cadrul Caselor de Asigurari au decis sa intrerupa activitatea timp de doua ore, in semn de protest fața de salariile foarte mici din sistem. Protestul va avea loc in ziua de luni, intre orele 12:00 și 14:00. Aceasta intrerupere […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Caselor de asigurari de sanatate intrerup lucrul timp de doua ore luni, pentru a protesta fata de salariile foarte mici in raport cu responsabilitatea si complexitatea activitatii prestate, pierderea alarmanta a personalului calificat si reducerea drastica a numarului total de angajati. Angajații…

- Tot sistemul CNAS va fi blocat, luni, timp de doua ore. Angajații Caselor Județene de Asigurari de Sanatate anunța proteste. Proteste la Casele Județene de Asigurari de Sanatate. Angajații Caselor de Asigurari intrerup lucrul timp de doua ore, luni, in semn de protest din cauza salariilor foarte mici…

- Angajatii Caselor de asigurari de sanatate intrerup lucrul timp de doua ore luni, pentru a protesta fata de salariile foarte mici in raport cu responsabilitatea si complexitatea activitatii prestate, pierderea alarmanta a personalului calificat si reducerea drastica a numarului total de angajati. ”Federatia…

- Angajatii caselor de asigurari de sanatate anunta ca vor intrerupe lucrul timp de doua ore in 10 iulie, pentru a protesta fata de salariile foarte mici in raport cu responsabilitatea si complexitatea activitatii prestate, pierderea alarmanta a personalului calificat si reducerea drastica a numarului…

- Sistemul medical din Romania se va schimba intr-un mod important de la 1 iulie, cand intra in vigoare noile contracte cadru, dar una dintre principalele schimbari vizeaza lupta impotriva diabetului in randul populatiei generale. Adela Cojan, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din…

- Cele mai recente date publicate de Compania Naționala de Asigurari in Medicina arata ca este in scadere numarul vizitelor la medicii de familie. Moldovenii trec mai rar pe la medic, inclusiv pentru vizitele profilactice. Autoritațile spun ca problema este lipsa medicilor de familie in teritorii. {{681292}}Intr-un…

- In ciuda faptului ca an de an banii alocati de la buget celor doua institutii care gestioneaza sistemul sanitar – Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, au crescut, serviciile medicale oferite pacientilor nu au tinut pasul, scrie Ziarul Financiar.Aproape 78 miliarde de lei…

- Colegiul Medicilor din Romania solicita Casei Naționale de Asigurari de Sanatate transparentizarea „efectiva și imediata” – prin punerea la dispoziția organizațiilor implicate in procesul de... The post Colegiul Medicilor: „Sistemul de sanatate are nevoie acuta de utilizarea unor noi mecanisme de funcționare”…