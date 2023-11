Stiri pe aceeasi tema

- Angajații caselor judetene de sanatate protesteaza de o saptamana in toata țara! Cer majorarea salariilor Angajații caselor judetene de sanatate protesteaza de o saptamana in toata țara! Cer majorarea salariilor Angajati ai caselor judetene de sanatate protesteaza joi in fata sediului Casei Nationale…

- Numarul pacientilor inscrisi in Programul national de boli cardiovasculare a crescut intr-un interval de 3 ani, din 2020 pana in 2022, cu mai bine de o treime, de la 23.018 la 32.445, a informat, miercuri, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Andrei Baciu (foto). “Pentru a avea o inima…

- Premierul Marcel Ciolacu a readus in discuție intr-un interviu pentru Romania TV problema concediilor medicale. Acesta a precizat ca anul acesta s-au decontat concedii medicale de 6 miliarde de lei și ca lucrurile au scapat de sub control. Premierul a cerut in aceste condiții sa fie accelerata digitalizarea…

- Ministerul Sanatatii a anunțat ca a incheiat un nou acord-cadru cu Compania Nationala „Imprimeria Nationala” SA pentru reluarea procesului de tiparire a cardului national de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care au implinit varsta de 18 ani si/sau au dobandit calitatea de asigurat ulterior…

- Medicamentele generice si biosimilare care au intrat in tara in ultimii opt ani au crescut accesul pacientilor la tratamente si au optimizat bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu un miliard de euro. Specialistii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania estimeaza ca…

- Alianța Pacienților Cronici din Romania, A.P.A.A. - Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și a lui Mihaița Baritz solicita, printre altele, rectificare bugetara de urgența pentru a evita intrarea in incapacitate de plata a Casei Naționale de Asigurari…

- In proiectul menționat, CNAS inițiaza, in acest fel, procesul prin care pacienții cu arsuri vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologica și psihoterapie și vor avea acces la fizioterapie, conform unui plan recomandat de medicul de medicina fizica și de reabilitare.„Avem doua propuneri inițiale…

- Medicul Andrei Baciu, fost coordonator al campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, a fost numit președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Decizia de numire in fruntea CNAS a fost semnata de premierul Marcel Ciolacu la data de 17 august 2023. Funcția de președinte al CNAS are…