Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu britanic a dezvaluit topul cu 20 de personalitati calificate sa gestioneze o invazie extraterestra. Actorul si fostul guvernator al Californiei Arnold Schwarzenegger este pe primul loc, anunta site-ul TMZ. Amuzat de acest rezultat, actorul a avut o reactie pe Twitter: "Multumesc…

- Danemarca suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca in timp ce investigheaza posibile efecte secundare grave. Oficialii spun ca au primit rapoarte cu privire la cheaguri de sange fatale, dar nu se stie inca daca exista o legatura cu vaccinarea, conform Mediafax. Oficialii au spus ca…

- In perioada urmatoare se anunta restructurari de personal la mai multe companii. Vizata este si Posta Romana de unde 300 de angajati din zona administrativa ar urma sa fie concediati. Disponibilizarile vin in urma investitiilor anuntate de Posta Romana, care vizeaza digitalizarea si informatizarea fluxurilor…

- Dupa ce Laura, fosta iubita, l-a acuzat ca a pus-o sa se prostitueze și ca nu i-a mai inapoiat o suma mare de bani, manelistul Crsti Dorel se apara și ii da replica fostei partenere. Ba chiar mai mult decat atat, barbatul ii aduce acesteia acuzații grave.

- Grupul ArcelorMittal, care detine in Romania trei fabrici, la Hunedoara, Iasi si Roman, a anuntat ca intentioneaza sa concedieze 20% din angajatii din zona de birouri, in cadrul unui plan... The post O companie uriasa, care are fabrica și in vestul țarii, trece la concedieri masive appeared first on…

- Ștefan Mandachi este primul „șef sub acoperire” din noul sezon ce va incepe marți, 9 februarie la Pro TV. Afaceristul a avut parte de o transformare radicala, pentru a nu fi recunoscut de angajații sai. Ștefan Mandachi are un lanț de restaurante și mai multe hoteluri. Acesta a devenit celebru dupa…

- Cel mai bogat om de pe Terra vrea sa traiasca pe alta planeta. Povestea lui Elon Musk, geniul din suburbiile Pretoriei, care și-a facut companie spațiala ca sa se mute pe Marte Elon Musk, caruia i se atribuie frecvent apelativul de excentric, tocmai a devenit cel mai bogat om de pe planeta, dupa o cariera…

- Presedintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe Twitter in care, de aceasta data, apara actiunile sustinatorilor lui care au patruns miercuri in Capitoliu si au vandalizat mai multe spatii. Ulterior, mesajul a fost sters.