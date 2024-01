Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan spune ca in anul 2023, rezultatele muncii administrative se vad aproape in fiecare localitate a județului. S-a investit in drumuri, școli și sanatate. „In urma cu trei ani, le-am promis locuitorilor acestui județ ca le voi fi alaturi, ca voi face tot ceea…

- Pana cand se pot recupera zilele de concediu neefectuate. Ce prevede Codul muncii pentru angajati Dezbaterile privind utilizarea concediilor de odihna devin frecvente printre angajați, in special la inceputul anului, cand constata ca nu au utilizat toate zilele de concediu disponibile pentru anul precedent.…

- Incepand de joi, salariații din cadrul Direcției Regionale de Statistica Timiș, au decis sa protesteze spontan, astfel de acțiuni urmand sa aiba loc, de la orele 11.00, in fiecare zi, pe perioada nedeterminata, pana cand revendicarile lor vor fi soluționate. Ei cer salarii mai mari , pe masura complexitații…

- Daca obișnuiești sa comanzi produse fast-food de la McDonald’s, cu siguranța ai observat ca angajații se mișca destul de repede. Trebuie, in doar cateva minute, sa iți ofere produsul gata ambalat la casa de servire. Te-ai intrebat vreodata cum reușesc sa faca acest lucru? Care este codul lor secret.…

- 30 noiembrie, zi in care se sarbatorește Sfantul Andrei, și 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, sunt, potrivit Codului muncii, zile nelucratoare, in care salariații, indiferent daca lucreaza la stat sau la privat, primesc liber. Chiar daca, prin Codul muncii, este stabilit ca salariatii au dreptul…

- Din 10 noiembrie, intra in vigoare Legea 314/2023 care modifica articolul 331 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Aceasta este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile și completarile ulterioare.

- Cei mai mulți dintre angajați se tem de o posibila restructurare a companiei ce ar putea duce la concedieri, de scaderea salariului, creșterea volumului de munca sau lipsa de fonduri pentru prime sau cadouri de Craciun, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare online bestjobs. In preajma Halloween-ului,…

- In preajma Halloween-ului, platforma de recrutare online bestjobs a intrebat angajații romani care sunt principalele lor temeri cu privire la job, iar cei mai mulți dintre ei au menționat o posibila restructurare a companiei ce ar putea duce la concedieri (36%), scaderea salariului (27%), creșterea…