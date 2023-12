Angajaţi CFR prinşi când furau cereale dintr-un tren Cinci angajați de la districtele cai ferate din județul Galați au fost prinși in flagrant in timp ce furau cereale din vagoanele unui tren de marfa, scrie News.ro. „Polițiștii din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Galați – Biroul de Investigații Criminale au depistat in flagrant delict cinci barbați, angajați ai doua districte cai ferate, in timp ce incarcau intr-un autovehicul șapte saci cu cereale (boabe), grau și porumb, bunuri care ar fi fost sustrase din vagoane de marfa”, a trasmis marți IPJ Galați. Doi dintre aceștia, de 51, respectiv 56 de ani, sunt din municipiul Galați, alți… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

