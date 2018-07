Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut intr-o fantana din curtea castelului Cantacuzino. Barbatul in varsta de 64 de ani a fost gasit fara viata in curtea castelului, unul dintre cele mai importante obiective turistice din Busteni.

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Prahova, barbatul, in varsta de 64 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral sever si un stop cardio-respirator iresuscitabil. "Era angajat al castelului (...) Am intervenit cu un echipaj B2 cu asistent", au precizat reprezentantii…

- Un barbat de 64 de ani, angajat al Castelului Cantacuzino din Busteni, a fost gasit mort, joi, in fantana arteziana din curtea institutiei. Politistii si inspectorii de munca au deschis anchete pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 47 de ani, din Marginenii de Jos, judetul Prahova, este acuzat ca si-a omorat sotia, luni dimineata, injunghiind-o de mai multe ori in zona gatului, apoi a incercat sa se sinucida. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident de circulație soldat cu moartea unei persoane a avut loc joi dimineața la ieșirea din localitatea Sinaia spre Bușteni. Șoferul unui autoturism a lovit un autocar plin cu turiști. Automobilul a fost proiectat intr-o rapa. Un accident de circulație in are șoferul unei mașini și-a pierdut viața…

- Acțiuni rutiere desfașurate de polițiști marți, in județul Prahova. Aproape 100 de conducatori auto testați cu etilotestul Polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au acționat pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, in special pentru identificarea și sancționarea…

- Politistii fac perchezitii, duminica, in Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de contrabanda cu tigari. Pana la acest moment au fost depistate aproximativ 310.000 tigarete si 1.300 kg. tutun prelucrat in vederea producerii de tigarete.”Astazi, 13.05.2018, politisti din cadrul DGPMB…