- Confederatia braziliana de fotbal (CBF) sustine ca va anunta incheierea unui acord cu antrenorul Carlo Ancelotti, aflat in prezent la Real Madrid, inainte de sfarsitul lunii iunie, transmite EFE.Discutiile dintre cele doua parti sunt foarte avansate, conform unor surse ale EFE, iar antrenorul italian…

- Jucatoarea de tenis estona Anett Kontaveit, fosta numar 2 in clasamentul mondial ATP, și-a anunțat marți retragerea din tenisul profesionist la varsta de 27 de ani, din motive medicale. Kontaveit este caștigatoarea Transylvania Open din 2021, cand a invins-o in finala pe Simona Halep.Intr-o postare…

- Simona Halep primește noua lovitura. Jucatoarea din Romania a coborat din nou in clasamentul WTA, in condițiile in care a fost suspendata provizoriu pentru dopaj pe data de 7 octombrie 2022. Irina Begu și Sorana Cirstea au coborat și ele in topul mondial, dupa turneul de la Roland Garros. Simona Halep…

- Calin Bocanici sau „Dermopigmentistu”, cum ii spun prietenii și cunoscuții, are 28 de ani și este din Cugir. Tanarul este inițiatorul unui proiect inedit prin care recomstruiește GRATUIT sprancenele persoanelor care și le-au pierdut din cauza problemelor de sanatate. Pana in 2010, Calin a locuit la…

- Inscrieri clasa pregatitoare 2023: procedura și model de cerere pentru amanarea inscrierii din motive medicale Inscrieri clasa pregatitoare 2023: Metodologia de inscrieri prevede posibilitatea amanarii inscrierii la școala a copilului in cazul care exista motive medicale. Cererile pot fi depuse de parinți,…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula, 3 WTA, favorita nr. 3, s-a calificat sambata seara in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut, in doua seturi, 6-1, 7-6 (7/0), de compatrioata sa, Danielle Collins…

- Cantaretul belgian Stromae, aflat in turneu pentru promovarea albumului sau ''Multitude'', este nevoit, "din motive medicale", sa anuleze trei concerte programate pentru saptamana aceasta in estul Frantei, au anuntat miercuri producatorii sai, relateaza AFP.Stromae si-a anulat concertul pe care urma…