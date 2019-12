Andy Murray zice pas turneului Australian Open

Jucatorul britanic de tenis Andy Murray , fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 125 ATP, a anuntat ca nu va participa in luna ianuarie la Australian Open (20 ianuarie – 2 februarie). Motivul ar fi o problema mai veche in zona inghinala, informeaza Agerpres. Potrivit agentului sau, Matt Gentry, accidentarea este in zona muschilor pelvieni pe care a suferit-o in Cupa Davis la mijlocul lunii noiembrie. Nu s-a vindecat pe cat de repede se astepta sportivul și staff-ul sau. „Din nefericire, accidentarea aceasta este mai grava decat ne gandeam. Ca masura de precautie am decis sa ma refac complet…