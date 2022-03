Android va cere acordul utilizatorilor înainte de a emite notificări Incepand cu Android 13, sistemul de operare instalat pe miliarde de smartphone-uri din intreaga lume, copiaza de la iPhone o functie pe care dispozitivele Apple o ofera de ani buni. Anume, permisiunile pentru notificari. Aplicatiile de Android vor trebui sa primeasca permisiunea expresa a utilizatorului inainte de a putea genera notificari. In prezent, desi utilizatorul are optiunea de a opri notificarile pentru fiecare aplicatie in parte, acestea pot emite notificari imediat dupa instalare si fara acordul utilizatorului. Google a presupus, pana acum, ca toti utilizatorii sunt de acord cu notificarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat miercuri ca va adopta noi restrictii de confidentialitate, care vor limita urmarirea utilizarii aplicatiilor de pe dispozitivele sale Android, in urma unei masuri similare adoptata de Apple anul trecut, care a schimbat practicile de publicitate ale mai multor firme, transmite CNBC,…

- Noilie restrictii de confidentialitate anunțate de Google vizeaza limitarea urmaririi aplicatiilor de pe dispozitivele Android, in urma unei masuri similare adoptata de Apple anul trecut, care au avut efect asupra industriei de publicitate.Google a spus ca dezvolta reguli noi axate pe confidentialitate…

- Recent, Olanda a adoptat o lege care prevede ca Apple trebuie sa accepte sisteme terte de plata. Reglementarea se refera strict la aplicatiile matrimoniale. Apple va respecta legea si va permite aplicatiilor de dating sa foloseasca solutii terte de plata, insa, va face tot ce poate pentru a-si avantaja…

- In urma cu doi ani, Apple a introdus pentru prima data pe plan mondial funcția CarKey– o cheie digitala care permite șoferilor sa-și deblocheze mașinile doar folosind iPhone -urile sau ceasurile Apple. Cu toate acestea, de atunci și pana acum, funcția aceasta a fost disponibila doar pentru proprietarii…

- Unul dintre executivii Google a criticat deschis Apple, pentru faptul ca producatorul iPhone-ului prefera sa-si tina utilizatorii “prizonieri” in cadrul propriului ecosistem si nu-i lasa sa comunice cu cei care au smartphone-uri cu Android, scrie news.ro. Seful pe partea de sisteme de operare…

- Seful pe partea de sisteme de operare si ecosisteme de la Google, Hiroshi Lockheimer, a luat in vizor Apple, pe care o critica pe Twitter pentru ca iMessage nu foloseste RCS (Rich Communication Services) pentru a comunica direct cu aplicatia de chat dezvoltata de Google pentru Android. RCS este un standard…

- Unul dintre executivii Google a criticat deschis Apple, pentru faptul ca producatorul iPhone-ului prefera sa-si tina utilizatorii “prizonieri” in cadrul propriului ecosistem si nu-i lasa sa comunice cu cei care au smartphone-uri cu Android, conform news.ro Seful pe partea de sisteme de operare…

- In comparație cu telefoanele Android, iPhone-urile au mai puțina memorie RAM. De fapt, seria iPhone 13 Pro are 6 GB de RAM, care este de fapt cea mai mare capacitate pe care Apple a montat-o pe vreun iPhone pana in prezent, insa se pare ca totul se va schimba odata cu seria iPhone 14 Pro, terminal ce…