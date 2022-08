Android 13 a debutat oficial, disponibil deocamdată pe telefoanele Pixel Google ne-a surprins in aceasta saptamana, lansand cea mai noua versiune de Android cu luni bune inaintea termenului obisnuit. Ne-am familiarizat deja cu lansari de variante Android si de telefoane Pixel in octombrie, dar iata-ne cu Android 13 lansat pe 16 august. Pentru inceput doar telefoanele Google Pixel primesc Android 13, iar brandurile de telefoane care vor avea parte de acest release in viitorul apropiat includ urmatoarele nume: Xiaomi, Samsung, Asus, HMD Global, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, vivo, tecno, Sony. Ce e nou in Android 13? Continua conceptul de Material You… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

