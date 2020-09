CHIȘINAU, 1 sept - Sputnik. „A avut loc și s-a incheiat ședința consiliului național politic Pro Moldova in care s-a luat decizia ca Pro Moldova va participa la alegerile din acest an și ma inainteaza pe mine in calitate de candidat. Sunt onorat de aceasta misiune care presupune o mare responsabilitate”, a declarat Andrian Candu in cadrul unui briefing.

„Noi foarte mulți am plecat de la putere in opoziție, din Partidul Democrat. Am demonstrat ca beneficiile puterii ne intereseaza in ultimul rand”, a mai spus Candu.

Știrea este in curs de actualizare...

