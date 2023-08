Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica este implicata scandal de zile mari, dupa ce s-a fotografiat alaturi de o vedeta internaționala. Fanii i-au sarit imediat la gat, dupa ce au observat detalii importante. Aceștia au acuzat-o pe vedeta ca nu știe sa respecte valorile lumii și i-au adus mustrari grave. Andreea Banica, luata…

- Violet, fiica lui Jennifer Garner din casatoria cu Ben Affleck, a creat valva pe internet, dupa ce fanii au observat cat de mult seamana aceasta cu mama ei. Adolescenta de 17 ani, care s-a pastrat de-a lungul timpului departe de lumina reflectoarelor, a participat impreuna cu tatal ei și Jennifer Lopez…

- James Arthur și-a surprins fanii cu noul sau look. Artistul a caștigat X Factor UK in urma cu 11 ani, iar trasnformarea lui este colosala.Cantarețul și-a lasat fanii cu gura cascata dupa ce a aparut luni, 29 mai, la emisiunea „Lorraine” de la ITV, avand un look foarte diferit fața de cel din 2012, cand…

- Tanarul Musa Motha a uimit juratii si publicul Britain's Got Talent dupa ce a dansat intr-un picior si carje, celalalt picior fiindu-i amputat. Musa a avut cancer cand era mai mic, motiv pentru care i-a fost amputat un picior. Fost fotbalist, Musa a invatat apoi sa danseze pe un singur picior si cu…

- Vedeta de televiziune și femeie de afaceri, Andreea Marin s-a remarcat mereu printr-un simț estetic dezvoltat. Aparițiile ei publice starnesc curiozitatea și admirația. La Gala Atipic Beauty, pe care a prezentat-o pe 9 mai la Palatul Parlamentului, nu doar ea, dar și fiica ei Violeta a furat toate privirile…