- Apple a eliminat aplicația creata de Andrew Tate, dupa ce fusese criticata ca incurajeaza misoginismul, anunța The Guardian, citat de Mediafax.O firma de avocatura spunea ca aplicația Real World Portal incurajeaza misoginismul și ca exista dovezi care sugereaza ca este o schema piramidala ilegala.…

- Acuzațiile la adresa celor trei frați care au deținut Whakaari/Insula Alba in momentul erupției mortale din 2019 au fost respinse marți de un judecator neozeelandez, dupa doua luni de proces, scrie The Guardian.Erupția brusca din decembrie 2019 a avut loc in timp ce grupuri de turiști vizitau insula…

- Dictatorul chinez, Xi Jinping, a renunțat in mod neașteptat la a mai susține un discurs programat la un important forum multilateral de afaceri de la summit-ul BRICS din Africa de Sud, de marți, relateaza The Guardian.

- Inteligența artificiala recomanda oamenilor rețete pentru gazul mortal de clor, sandviciuri cu otrava de furnici sau paine otravita!Un supermarket din Noua Zeelanda care experimenteaza utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera planuri de masa a vazut cum aplicația sa a produs cateva feluri…

- Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala Threads in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson."Tocmai am depasit 5 milioane de inscrieri in primele patru ore", a postat Zuckerberg pe contul sau oficial de Threads.Aceasta noua platforma inspirata…