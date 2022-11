Stiri pe aceeasi tema

- Dupa “Iubirea noastra” Cristina Vasiu a intrat din nou in studioul de inregistrari și iata ca lanseaza un nou single. Pentru noua piesa “Langa altcineva” solista a lucrat cu o echipa de profesioniști la fel cum s-a intamplat și pentru videoclip, care este unul cu adevarat special pentru care a apelat…

- “Acasa” e acolo unde ești cu inima” Unul dintre cei mai indragiți soliști romani revine in atenția fanilor sai cu o melodie speciala in care face dezvaluiri despre viața sa. “Acasa” se numește noul single pentru care Connect-R a filmat și un videoclip pe care il puteți urmari in continuare. Aproape…

- Unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbizul autohton, Sianna & Radu Sirbu, au lansat impreuna o piesa de dragoste, intitulata ,,Daca Tu Ramii”, menita sa scoata in evidența cele mai intense sentimente pe care acest cuplu a reușit sa le pastreze de-a lungul timpului. Radu Sirbu –…

- De cele mai multe ori viața personala a artiștilor este și subiect de inspirație pentru piesele pe care le compun. Este și cazul lui Tecsan care impreuna cu Sprint Music au lansat un nou videoclip al piesei “Singuratic (Introducere)” pe care va invitam sa il urmariți in continuare. Cei care i-au urmarit…

- Indragita solista care canta despre dragoste revine in atenția fanilor sai cu o noua piesa despre iubire, “Numai tu”, la care a lucrat și acum tot cu echipa caștigatoare. Beatrice Dragnea a colaborat și de aceasta data cu Ralflo și Aura Gheorghe, cu Sprint Music și a filmat un videoclip regizat de Claudiu…

- Intr-o societata macinata de criza economica și multe alte probleme, Cortes a lansat impreuna cu Sprint Music un nou single cu un mesaj foarte puternic – “Goana dupa bani”, o piesa care sa te faca sa fIi atent la tot ce se intampla in jurul tau din punct de vedere financiar. Sprint Music impreuna cu…

- Anamaria, Emil, Alexia, Bogdan și Miruna adica tinerii din 6Teen au revenit cu noutați și surprize muzicale iar impreuna cu Sprint Music au lansat piesa “1 2 3”. O alta surpriza esta ca pentru prima data puștii nu au mai colaborat cu Mellina, ci i-au avut alaturi pe Ralflo și Aura Gheorghe. Cea mai…