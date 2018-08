Andrej Babis, oprire migrație: Plan de acţiune european 'Daca Italia si Malta nu ii primesc (pe migrantii ilegali), atunci Spania este cea care ii va lua. Iar astfel lansam inca un mesaj migrantilor ca este posibil sa ajunga in Europa, din Maroc, prin Spania. Acest lucru trebuie sa inceteze, pentru ca altfel nu vom opri fluxul migratoriu', a afirmat Babis, cu o zi inainte de o vizita in Italia si Malta, relateaza AFP. 'Ma pregatesc sa vorbesc cu liderii europeni si sa particip la introducerea unui plan de actiune complet', a adaugat Babis, om de afaceri miliardar si liderul miscarii populiste ANO, in paginile cotidianului Dnes. Cehia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

