Stiri pe aceeasi tema

- La o intalnire cu omologii sai din Austria si Romania, ministrul de interne bulgar Kalin Stoianov a spus ca Bulgaria insista asupra aderarii complete la spatiul Schengen de circulatie fara frontiere, nu doar pentru calatoriile aeriene, a declarat marti biroul de presa al Ministerului de Interne. Cei…

- Zeci de politisti protesteaza la Constanta nemultumiti de programul de lucru pe care il considera haotic. Conform reprezentantilor Europol – filiala Constanta, politistii protesteaza, intre orele 9,00 si 11,00, in fata sediului Inspectoratului de Politie Judetean, dupa care se vor deplasa pe jos catre…

- Condițiile de la Academie „nu puteau fi comparate nici macar cu cele din penitenciare”, scrie sindicatul Europol, pe pagina sa de Facebook. Informațiile privind trimiterea acasa a studenților au fost confirmate și de sursele Libertatea.Decizia vine la mai bine de 10 zile dupa ce 63 de tineri care au…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a emis un decret de demitere a mai multor ofiteri de rang inalt din Garda Nationala a Ucrainei, informeaza sambata dpa. Ofiterul cu cel mai inalt rang destituit este prim-adjunctul sefului Garzii Nationale, general-locotenentul Volodimir Kondratiuk, potrivit decretului…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca ”rezolvarea” cazului de jaf urmat de crima de la Sibiu reprezinta ”un mesaj catre orice cetatean care si-ar pune in gand sa mai incalce legea, in felul acesta, atat de grav, cu speranta ca poate scapa prin fuga”. ”Vor fi prinsi oriunde merg, mai devreme…

- Ministrul de interne, Catalin Predoiu, a reiterat, ieri, angajamentul Romaniei in consolidarea securitații transfrontaliere, in cadrul unei intrevederi in sistem de videoconferința cu omologul sau ucrainean, Ihor Klimenko, informeaza un comunicat al Ministerului de Interne, informeaza Rador Radio Romania.Unul…

- In data 9 noiembrie 2023, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, a avut loc o sedinta de lucru, la care au participat Viceprim ministrul, Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica, chestor general de politie Bogdan Despescu,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca Romania este una dintre cele mai sigure tari din Uniunea Europeana, el susținand ca oamenii de afaceri romani „nu platesc trei randuri de garzi 24 de ore din 24, ca sa fie protejati asa cum o fac altii din alte tari europene”, potrivit Agerpres. „Am stat…