- Al treilea copil intoxicat dupa ce a fost spalat cu o soluție extrem de puternica pentru deparazitarea animalelor a murit. Fetița ajunsese sambata la spitalul din Targu Mureș in stare grava și reușise sa fie resuscitata, dar starea i s-a agravat duminica seara.

- Cleopatra Stratan Și Edward Sanda au planuri mari pentru vara aceasta. Se vor casatori, vor deveni soț și soție, iar apoi se vor muta impreuna, la București. Sunt foarte ocupați și din punct de vedere profesional. Sunt tineri și foarte indragostiți, dupa cum au tot declarat in repetate randuri. Edward…

- Usher va fi tata pentru a patra oara. Celebrul cantareț și iubita lui Jenn Goicoechea așteapta al doilea copil impreuna. Anunțul a fost facut de cei doi odata cu apariția lor la Premiile iHeartRadio.

- Angela Rusu a nascut pe 24 mai al treilea copil. La 46 de ani, cantareața de muzica populara a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Iata primele declarații și imagini cu micuța. Angela Rusu a anunțat in dimineața zilei de 24 mai ca merge la maternitate , ca va naște al treilea copil. Tot atunci…

- E bomba zilei in showbiz! Dani Otil si Gabriela Prisacariu s-au casatorit sambata, 15 mai, la nici o luna de cand au anuntat ca vor deveni parinti. Ceremonia este in plina desfasurare la aceasta ora, la restaurantul patronat chiar de prezentatorul TV.

- Dima Trofim va deveni tata de fetița. Iubita lui, alaturi de care traiește o poveste de dragoste distcreta de mai bine de un an, ii va darui o fetița, care va veni pe lume in luna septembrie a acestui an. Artistul a facut primele declarații. „Nu mi-a fost ușor sa spun pentru ca emoțiile ma copleșeau.…