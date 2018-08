Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sefei USR, deputatul Cosette Chichirau, organizatia politica se mobilizeaza deja in toate comunele pentru a-si putea atinge obiectivul fixat. „Ieri (duminica, n.r.) am facut, de exemplu, doua filiale, la Mircesti si Popricani. Mai avem deja filiale in inca cinci localitati si speram ca, pana…

- Consilierii de probatiune din cadrul Serviciului de Probatiune (SP) Cluj anunta ca au intrat în greva generala, miercuri, alaturi de angajatii serviciilor de probatiune din alte sase judete, precum Arad, Brasov, Galati, Ilfov, Timis si Vrancea, dar si din Bucuresti. De asemenea, consilierii…

- Consilierii de probatiune din Capitala si din sapte judete au intrat miercuri in greva generala, fiind nemultumiti de faptul ca nu le-au fost rezolvate problemele de natura salariala. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, au intrat in greva consilierii de probatiune din Bucuresti si judetele Arad,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 28 iunie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 31.371 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 2200. Situația locurilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 22 iunie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 27.837 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1600. Situația locurilor…

- Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, a informat sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de…

- Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala Apele Romane, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica…

- "Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in sprijinul populatiei si administratiei publice locale din zonele unde au fost inregistrate inundatii. In urma manifestarii fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, la nivel national au fost semnalate efecte negative in 44 localitati…