- CSA Steaua a sarbatorit duminica 37 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor Europeni. Din pacate pentru fanii roș-albaștrilor, pe teren lucrurile nu au stat la fel de bine: trupa lui Daniel Oprița a remizat, scor 1-1, cu Oțelul Galați in etapa a șaptea din play-off-ul Ligii 2 la fotbal.

- Unirea Dej s-a calificat in Play-off -ul Ligii a doua, iar luni, 13 martie, de la ora 13.00, s-a tras la programul meciurilor.Dejenii vor juca in ”TOP ȘASE”, alaturi de CSA Steaua, Politehnica Iași, Oțelul Galați, Dinamo București și Gloria Buzau. Partidele din Play-off (unde toate echipele vor intra…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a aflat, astazi, programul jocurilor din Play-off. In prima runda, elevii lui Dragoș Militaru vor evolua pe Ghencea, cu Steaua, urmand ca apoi Dinamo sa vina la Dej, intr-un meci care cel mai probabil se va juca cu casa inchisa. Programul jocurilor Unirii Dej din Play-off-ul…

- Azi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru a stabili programul play-off-ului și play-out-ului din Liga 2, care vor incepe pe 18 martie. Dupa ce duminica s-au stabilit cele 6 echipe clasate in play-off (CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul Galați, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo), azi s-a…

- Andrei Nicolescu, noul președinte al lui Dinamo, a vorbit despre ce urmeaza pentru formația alb-roșie, dupa calificarea in play-off-ul Ligii 2. Dinamo termina play-off-ul pe locul 6.S-au calificat in play-off: CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo Dinamo a remizat cu Poli…

- foto: captura Digi Sport 2 Gloria Buzau s-a calificat in play-off-ul Ligii secunde, grație egalului obținut azi, in ultima etapa a sezonului regular, dar și datorita altor rezultate inregistrate in aceeași etapa. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea a egalat in minutul ’89, prin Boiciuc, dupa ce fusese…