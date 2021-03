Stiri pe aceeasi tema

- George Maior este propus pentru a fi numit ambasador in Regatul Hasemit al Iordaniei, consilierul prezidențial Andrei Muraru in Statele Unite ale Americii, iar Emil Hurezeanu in Austria, potrivit propunerilor...

- Consilierul prezidential Andrei Muraru a fost propus oficial ca ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi catre Parlament solicitarea privind audierea a 26 de candidati pentru pozitia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al…

- Propunerea ca Andrei Muraru sa fie ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii este "o alegere excelenta" a presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunța AGERPRES. "Este o alegere excelenta, este o alegere foarte buna a presedintelui…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a considerat drept „o alegere excelenta” propunerea ca Andrei Muraru sa fie noul ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, informeaza Agerpres.

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunța Antena3. Informația, confirmata din mai multe surse politice, vine in contextul in care...

- Andrei Muraru, consilier la Administrația prezidențiala, va fi numit ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, conform unor surse politice. Andrei Muraru este consilier prezidențial la Departamentul Relații cu Autoritațile Publice și Societatea Civila. El este istoric, a lucrat la Institutul…

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, au declarat surse politice, potrivit hotnews.ro. Anunțul vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui George Maior din funcția de…

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, au declarat surse politice, potrivit hotnews.ro. Anunțul vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui George Maior din funcția de…