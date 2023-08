Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf trage un semnal de alarma dupa Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Reghe a anuntat ca vor fi schimbari in lotul Universitatii Craiova si ca acest inceput de sezon nu e bun pentru echipa sa, avand in vedere obiectivul pe care il are, cucerirea titlului. Laurentiu Reghecampf…

- Basarab Panduru, „secundul” lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova spre finalul anului 2021, se declara surprins de revenirea lui Reghe in Banie. CONTEXT:Gazeta a dezvaluit ca Mihai Rotaru i-a condiționat lui Laurențiu Reghecampf semnarea contractului de renunțarea la asistenții pe care ii…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au organizat astazi o conferinta de presa in care au oficializat numirea lui Laurentiu Reghecampf in functia de antrenor principal. Amfitrion a fost Ovidiu Costesin, directorul general al Stiintei, care in scurta interventia a subliniat ca toata lumea in pune…

- Laurențiu Reghecampf este oficial noul antrenor de la Universitatea Craiova! Antrenorul a revenit pe banca echipei lui Mihai Rotaru, dupa ce a mai pregatit-o și in sezonul 2021/2022. „Reghe” a revenit in Romania dupa aventura din Azerbaidjan, de la Neftci Baku. Tehnicianul roman a fost demis de catre…

- Eugen Neagoe a vorbit despre desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a reacționat, dupa ce a plecat de pe banca tehnica a echipei, in urma rezultatului de egalitate din meciul cu Oțelul Galați. Dupa plecarea lui Eugen Neagoe, Mihai Rotaru, patronul formației, a dezvaluit ca…

- A fost o zi foarte agitata in Banie. CS Universitatea Craiova l-a dat afara pe antrenorul Eugen Neagoe, iar șefii clubului l-au convins pe Laurențiu Reghecampf sa semneze contractul și sa se intoarca in fotbalul romanesc, dupa aventura de la Neftchi Baku. Mihai Rotaru a negociat și cu Marius Șumudica.…

- Eugen Neagoe a reacționat dupa egalul cu Oțelul Galați. Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a declarat ca jucatorii sai au facut un joc bun, chiar daca nu au reușit sa marcheze. Universitatea Craiova a remizat, pe teren propriu, in etapa a 2-a a Ligii 1, cu nou promovata Oțelul Galați. Partida…

- Universitatea Craiova a inceput sezonul cu o victorie impotriva lui Dinamo, scor 2-0. Basarab Panduru crede ca Alexandru Mitrița (28 de ani) a fost cel mai bun fotbalist al primei etape din SuperLiga. Alexandru Mitrița a revenit la Universitatea Craiova și l-a impresionat pe Basarab Panduru. Favoritul…