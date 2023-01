Stiri pe aceeasi tema

- „Am primit la redacție un document olograf (foto) care atesta faptul ca miliardarul Ion Țiriac a devenit informator al Securitații inca din 1963”, anunța solidnews.ro .Așadar, daca socotim faptul ca Țiriac, in calitate de persoana publica, nu și-a autodenunțat niciodata aceasta calitate de informator,…

- Dinamica urbana a Iasului trebuie cautata in alta parte decat in zona sectoarelor industriale. Serviciile, sectoarele economice creative si (mai ales!) IT-ul si domeniile outsourcing au devenit motoarele principale ale cresterii economice si demografice ale orasului nostru. Baza de date TEMPO a INSSE…

- Procesul de faliment al clubului Gloria Bistrița implinește 10 ani. Intre timp, cele mai importante bunuri ale clubului, printre care și Stadionul Jean Padureanu, inca n-au fost valorificate, in ciuda numeroaselor licitații organizate de lichidatorul judiciar. Primarul Ioan Turc a anunțat, de curand,…

- Suprafata totala afectata de seceta a ajuns la 1.057.207 hectare. 38 de judete au raportat culturi afectate de seceta, a anuntat luni Ministerul Agriculturii. Cele 38 de județe care au raportat culturi afectate de seceta sunt Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,…

- La nivelul intregii țari, in luna octombrie 2022 au fost vandute cu peste 2.000 de imobile mai puține fața de luna septembrie. Județele cu cele mai puține imobile vandute sunt Olt, Calarași și Alba. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul tranzacțiilor in luna octombrie…

- Protestul se inscrie intr-o acțiune coordonata la nivel european, iar in Romania are loc concomitent in Targu Mureș, Iași, Bacau, Constanța, București, Targu Jiu, Timișoara și Cluj Napoca. La Targu Mureș au venit cateva sute de persoane, membri de sindicat din Mureș, Alba, Brașov, Covasna, Harghita…

- Cannabisul, o substanța total interzisa in Romania, fiind catalogata drept drog de risc, a inceput sa se vanda la noi in țara sub forma unor prajituri, acadele sau bauturi energizate similare celor care se comercializeaza in magazinele de profil din Olanda, relateaza ziare.com . Sub o aparenta legalitate,…

- Salariul mediu net a crescut in acest an fata de anul trecut in domenii precum medicina, HoReCa, turism, constructii si instalatii, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare, potrivit Agerpres. O analiza BestJobs a salariilor publicate de catre angajatori pe platforma de recrutare in perioada…