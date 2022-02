Stiri pe aceeasi tema

- Andrei, un soldat ucrainean de origine romana, a fost ucis in urma unui atac desfașurat de trupele ruse la o unitate militara din Odesa. In districtul Podolsky, regiunea Odesa, 18 persoane au fost ucise in urma unui atac asupra unei unitați militare. Conform unian.com , in urma atacurilor asupra unei…

- Incidența COVID este in scadere in toate orașele Toate orasele din România au o rata de infectare cu SARS-CoV-2, cumulata la 14 zile, mai mica de 30 de cazuri la mia de locuitori, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Incidente mari se înregistreaza si…

- Pompierii bucureșteni intervin, marți seara, pentru stingerea unui incendiu produs la o hala de depozitare in Bragadiru jud. Ilfov. Incendiul s-a manifestat in interiorul halei, pe o suprafața de aproximativ 50 de mp, cu degajari mari de fum. Se lucreaza la lichidare. Fii la curent cu cele…

- Catalin Urtoi, unul dintre liderii asociatiilor civice care militeaza pentru constructia de autostrazi in Moldova, a fost numit consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. El anunta ca anul acesta se vor deschide santierele pe A7. Catalin Urtoi a explicat sambata pe Facebook ca decizia…

- In ziua in care autoritațile au raportat un bilanț dublu de cazuri noi fața de ziua precedenta, medicul de familie Egri Eduard din Sibiu atrage ca valul 5 a inceput și a prins Romania nepregatita și fara masuri in vigoare, potrivit unei postari pe Face book preluate de news.ro. „Gata, a venit, in cateva…

- Soția cunoscutului Alen Moisin, Liliana, acuza polițiștii de la Penitenciarul Codlea ca i-au batut copilul. Incidentul s-ar fi intamplat zilele trecute, la Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, dupa un termen de judecata in procesul intentat lui Alen Moisin Jr, care este incarcerat de cateva luni,…