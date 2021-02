Andrei Cristea (36 de ani), noul antrenor al lui Poli Iași, nu a putut fi prezent in deplasarea de la Sfantu Gheorghe, acolo unde Poli Iași a obținut primul punct dupa etape in șir de seceta (3-3). Atacantul devenit antrenor se afla acasa, la Iași, in continuare in izolare din cauza focarului de la Poli Iași. La finalul partidei cu Sepsi, Cristea a intervenit la TV și a vorbit despre planurile pe care le are in „Copou”. ...