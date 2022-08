Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…

- Incendii devastatoare au cuprins insula Thassos, dupa cum bine se știe. Potrivit romanilor care s-au trezit in mijlocul iadului, incendiul a scapat de sub control, dupa ce autoritațile nu au putut sa intervina, in timpul nopții trecute, cu aeronave speciale pentru stingerea flacarilor. Despre ce se…

- Rares Ilie a debutat duminica oficial pentru OGC Nice, in prima etapa din noul sezon al Ligue 1, in remiza inregistrata in deplasare, cu Toulouse, scor 1-1. Mijlocașul roman a intrat pe teren in minutul 63, cand l-a inlocuit pe Alexis Beka Beka. Gazdele au deschis scorul in minutul 19, prin Dallinga,…

- Inca o țara mediteraneana ridica toate restricțiile de calatorie, incepand de pe 25 iulie. Malta renunța la obligativitatea testului negativ COVID-19 la intrarea in țara, pentru persoanele nevaccinate. In ultimii doi ani, regulile de intrare pe teritoriul Maltei au fost printre cele mai stricte din…

- CFR Cluj s-a impus cu scorul 3-0 in fata echipei Inter Escades,din Andorra, joi seara, pe teren propriu, in prima mansa din al doilea tur preliminar al Conference League. Gazdele au deschis scorul in minutul 5, dintr-un penalty transformat de Jefte Betancor. In minutul 38, Jefte Betancor i-a pasat…

- Mijlocașul ofensiv Bogdan Gavrila a semnat astazi un contract cu Dinamo 1948 și a efectuat primul antrenament in cantonamentul de la Saftica. Nascut pe 6 februarie 1992, Bogdan Gavrila a imbracat tricoul alb-roșu intre anii 2014 și 2016, 48 de meciuri, 4 goluri și 5 pase decisive in toate competițiile.…

- Comisia Europeana a transmis ca Autoritatea pentru Pregatirea și Raspunsul in domeniul Sanatații din cadrul Comisiei Europene (HERA) a incheiat, marți, un contract cu compania farmaceutica Bavarian Nordic pentru achiziționarea a 109.090 de doze de vaccinuri de generația a treia, ”ca raspuns la focarele…