Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca 5 milioane de romani ar putea fi vaccinați anti-COVID pana la toamna. „La sfarșitul lunii septembrie am putea avea 5 milioane de persoane vaccinate, din categoriile de risc, personalul medical și angajații din serviciile esențiale”, a declarat…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare,…

- Potrivit CNCAV, numarul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore a fost de 1.367, astfel ca numarul total al persoanelor vaccinate cu vaccinul Pfizer BioNTech incepand cu data de 27 decembrie 2020 a ajuns la 11.656.

- Pana la momentul actual, 11.656 de persoane au fost vaccinate anti-Covid, cu doza de la Pfizer BioNTech, fiind depistate doar 26 de reacții adverse comune și minore. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național…

- Persoanele care merg in Polonia trebuie sa stea in carantina timp de 10 zile la o adresa pe care trebuie sa o comunice autoritaților poloneze. Masura care este in vigoare pana pe 17 ianuarie nu le vizeaza pe persoanele aflate in tranzit și pe cele care s-au vaccinat anti-Covid, anunța MEDIAFAX.…

- Pandemia a lovit in plin societatea și i-a scos la suprafața slabiciunile. Printre cele mai afectate domenii este școala. In acest an, sistemul de educație a orbecait in cautarea unor soluții și reguli pe care nu prea le-a gasit, iar specialiștii au ajuns la concluzia ca efectele vor fi uriașe. Anul…

- Masura carantinarii contacților pozitivi ai persoanelor confirmate cu Covid -19 și celor care vin in Romania din țari cu risc epidemiologic ridicat a fost aplicata in ultimele 24 de ore, in județul Suceava, unui numar de 140 de persoane. Numarul total al celor in carantina in județ, la acest ...

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a aprobat miercuri, 28 octombrie, un ordin privind regulile de tratare a pacientilor de coronavirus. Conform documentului, pacientul pozitiv SARS-COV-2 nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe…