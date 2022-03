Stiri pe aceeasi tema

- In reality show-ul „Mamici de pitici cu lipici”, Deea Maxer a petrecut momente speciale alaturi de fiica ei, Maysa. Vedeta se bucura de fiecare clipa petrecuta alaturi de familia ei, mai ales cand ramane singura cu micuța. Cele doua au ramas singure acasa și s-au distrat de minune! Iata ce preparat…

- Kylie Jenner, sora lui Kim Kardashian, a anunțat ca i-a schimbat numele fiului ei. Vedeta, in varsta de 24 de ani, nu a anunțat inca noul nume pe care l-a ales pentru baiețelul ei și al lui Travis Scott. Inițial, Kylie Jenner și Travis Scott au ales numele Wolf, tradus in romana ca Lup, insa acum s-au…

- De Dragobete, Andreea Marin a avut parte de o surpriza din partea iubitului ei, Adrian Brancoveanu. Vedeta a fost anunțata de partenerul ei ca vor pleca din București, insa nu i-a spus și unde. Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de aproape 5 ani o frumoasa și discreta poveste de dragoste. Deși…

- Celia este in culmea fericirii! Dupa o incercare lunga de a deveni mama pentru a doua oara, cantareața iși strange acum fetița in brațe. Micuța ei a venit mai repede pe lume decat se aștepta. Vedeta era programata la cezariana in data de 20 ferbuarie, dar mezina familie s-a grabit sa ajunga pe aceasta…

- Jasmine, fiica in varsta de 16 ani a lui Virgil Ianțu, s-a transformat spectaculos in ultimii ani. Tanara calatorește alaturi de familia ei și este pasionata de fotografie. Micuța simpatica s-a transformat intr-o superba domnișoara. Jasmine are o relație foarte buna cu parinții sai și ii insoțește in…

- Oana Roman a dat dovada de foarte multe ori ca este o familista convinsa, astfel ca de cele mai multe ori alege sa iși petreaca timpul in preajma partenerului ei de viața și a fiicei lor. Astazi, cei trei au vrut sa profite de soarele de afara și au decis ca este momentul potrivt pentru a face o plimbare…

- Assunta Maresca, cunoscuta sub numele de Pupetta, a murit in casa ei de langa Pompei, din cauza unei boli grave de care suferea. Fiica unui contrabandist notoriu, a devenit cunoscuta dupa ce l-a ucis pe criminalul sotului ei, la varsta de 18 ani. Pupetta era insarcinata in sase luni cand l-a impuscat…