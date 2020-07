Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, a avut un nou discurs controversat in aceasta dimineața pe subiectul pandemiei de coronavirus. „Poți sa te dai peste cap, dar, daca așa a vrut Dumnezeu... Asta-i o boala pe care o ia oricine. Traim cu ea. Deschideți stadioanele sa se imbolnaveasca lumea, pentru…

- Potrivit ministrului, toti dealerii de autoturisme, inclusiv producatorii, vor putea inmatricula direct autovehiculele noilor proprietari printr-un simplu document. "Astazi (vineri - n.r.), voi semna Ordinul ministrului Afacerilor Interne prin care inmatricularea vehiculelor sa poata sa fie facuta intr-un…

- Familia lui Ruby s-a marit! Cantareața nu a vrut sa țina aceasta bucurie doar pentru ea, astfel ca le-a impartașit-o și fanilor și a facut fericitul anunț in direct! Iata despre ce este vorba!

- Un barbat de 31 de ani, din Indonezia, care s-a casatorit cu o femeie pe care a cunoscut-o pe internet, a fost șocat sa afle la doua zile dupa nunta ca aceasta era, de fapt, barbat, potrivit digi24.ro.

- Vela neaga si spune ca este doar un zvon „Vreau sa precizez ca nu am discutat niciodata acest subiect cu nimeni. Partidul National Liberal s-a pronuntat cu privire la candidatul pentru Primaria Municipiului Bucuresti, asadar pot spune ca este o presupunere, o evaluare, o banuiala sau – pot sa spun direct…

- In acest context, soția sa, medicul Albertina Alberts a spus, intr-un mesaj pe pagina sa de socializare, ca iși susține soțul in decizia pe care acesta a luat-o. Totuși, pentru a evita eventualele probleme se va muta impreuna cu fețița lor , pentru o perioada, in alta casa Postarea integrala a Adinei…

- Saray, o concurenta a emisiunii MasterChef din Spania, a fost eliminata din competiție dupa ce a cauzat un scandal teribil: aceasta a prezentat o farfurie pe care se afla o potarniche negatita. „Ai fost lipsita de respect fața de toata lumea. Ceea ce ai facut nu are nicio justificare. Ai ras de toți.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) s-a sucit și a facut un anunț șocant: modelul aplicat de Suedia, de a nu impune niciun fel de restricții pe timpul pandemiei de coronavirus ar fi cel mai eficient. Asta dupa ce timp de mai multe luni tot OMS a recomandat in nenumarate randuri distanțarea sociala…