- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca statul roman trebuie sa-i convinga pe cetatenii romani din Italia sa nu vina in tara de sarbatori, ca o masura de precautie impotriva epidemiei de coronavirus. "(...) Noi vom fi a doua țara…

- Epidemia de coronavirus a patruns in Europa, Italia fiind una dintre cele mai afectate țari. Statele Unite au inregistrat tot mai multe cazuri in ultimele saptamani, iar masurile de precauție pentru a stopa raspandirea bolii par sa fie limitate. Numarul de teste se epui

- Coreea de Sud devine noul epicentru al Covid-19 cu 560 de noi infecții, comparativ cu cele doar 130 inregistrate in China. Totuși, China ramane cea mai afectata țara de epidemia de coronavirus, cu aproape 80.000 de oameni infectați și 2.981 de persoane decedate.Numarul cazurilor zilnice de coronavirus…

- Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax."Centrul…

- Numarul persoanelor izolate la domiciliu și monitorizate de Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud a ajuns la 76, informeaza Instituția Prefectului. Potrivit datelor prezentate luni, in acest moment, la nivelul județului Bistrița-Nasaud nu sunt cazuri confirmate de Coronavirus (Covid-19) și nici…

- Șase oameni au murit din cauza coronavirusului, in Italia. Epidemia de Covid-19 s-a extins in cinci regiuni din nordul țarii. Numarul persoanelor infectate a ajuns astazi la 230, iar Italia a devenit, astfel, cel mai mare focar din Europa. Autoritațile italiene incearca sa limiteze raspandirea bolii…

- Autoritațile au insituit cod galben de risc de infecție cu noul tip de coronavirus - Covid-19, dupa ce numarul de imbolnaviri in Italia, unde se afla foarte mulți cetațeni moldoveni, a crescut in ultimele doua zile. Comisia pentru sanatate publica privind situația epidemiologica din țara a emis in acest…

- Epidemia de coronavirus ia amploare in Italia unde numarul infectarilor a depasit 130. S-au inregistrat si doua decese. Autoritatile au luat masuri imediate: 11 localitati din provinciile Lombardia si Veneto sunt in carantina.