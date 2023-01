Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Badescu și-ar dori sa devina mama pentru a doua oara, insa, biologic, ea nu mai poate face copii. Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, intr-o ediție speciala de sarbatori, actrița și-a deschis sufletul și a facut marturisiri emoționante. Ramona Badescu a devenit mama la 49 de ani și viața…

- Tania Popa, in varsta de 49 de ani, a fost invitata lui Mihai Ghița la „In oglinda”, unde a vorbit pentru prima data despre casniciile ei și a scos la iveala detalii mai puțin știute despre viața personala. Actrița are doi copii, din doua mariaje diferite. Pe primul soț l-a intalnit in facultate, in…

- Diana Dumitrescu și Alin Boroi sunt impreuna de 7 ani, insa relația lor nu a fost intotdeauna lapte și miere. Actrița a dezvaluit ca a fost la un pas de divorț dupa ce a nascut. Vedeta și-a dorit mult un copil, astfel ca dorința ei s-a implinit. De cand a devenit mama, Diana Dumitrescu s-a dedicat in…

- Ani la rand, Marina Dina a fost asistenta de televiziune in emisiunea „Rai da buni” prezentata de Mihai Morar la Antena Stars. In 2010, ea s-a retras din televiziune, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Intr-un interviu pentru playtech.ro , ea a dezvaluit cu ce se ocupa, dar și ce planuri de…

- Iulia Vantur, in varsta de 41 de ani și actorul Salman Khan, in varsta de 56 de ani, formeaza un cuplu de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare TV se afla in Romania, insa in curand, se va intoarce in India. Invitata in cadrul emisiunii „Teo Show”, vedeta a vorbit despre cat de mult a ajutat-o iubitul…

- Bianca Dragușanu a fost nevoita sa creasca prețurile hainelor pe care le vinde, dupa ce totul s-a scumpit. Fosta asistenta TV de la Antena 1 a spus cat costa acum o geaca la magazinul ei. Dupa ce a renunțat la postul de asistenta TV, Bianca Dragușanu și-a deschis propria afacere. Ea are un atelier de…

- Alina Laufer a decis sa iși mute gemenii la o alta gradinița și a explicat care au fost motivele pentru care a luat aceasta decizie. Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, vedeta a spus ce reproșuri ii face soțul ei, Ilan Laufer. Alina Laufer are trei copii și este foarte fericita alaturi de familia…