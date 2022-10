Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu a facut pasul cel mare, și-a deschis primul sau magazin. Dupa mai mult de zece ani in care acesta a existat doar online, iar articolele de sub brandul sau au fost expuse prin diverse colaborari comericale, fosta vedeta de televiziune a reușit sa-și deschida propriul magazin intr-un spațiu…

- Intamplarile lui Marian Godina, polițistul cu umor, influencer dar și scriitor, vor fi puse in scena. ”Flash-uri din sens opus”, cartea sa de debut, va fi transpusa in spectacolul cu același nume, pe 7 noiembrie a.c., la FF Theatre & Academy. Adaptarea carții polițistului care lucreaza in cadrul Serviciului…

- ”Guvernul ia masuri corecte si responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din executia bugetara pe primele 8 luni: Veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22% fata de perioada similara a anului trecut, iar investitiile sunt in crestere cu 9,6%. Totodata, deficitul bugetar pe primele…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, invita bucurestenii si turistii sa viziteze Arcul de Triumf care va fi deschis la final de saptamana, pana in 16 octombrie.

- Decizie uimitoare a Simonei Halep dupa ruptura de Toni Iuruc, cel ce i-a devenit soț in urma cu nici un an. Tenismena pregatește noi schimbari in viața personala, una dintre acestea ar fi sa se mute din țara. Marea sportiva are de gand sa paraseasca, cel puțin pentru o perioada, Romania și sa se stabileasca…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca guvernul va aproba in ședința de joi o noua ordonanța pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Maine vom avea o noua ședința de guvern, cu punct principal pe agenda aprobarea ordonanței de guvern privind modificarea elementelor de referința pentru compensarea…

- Marcel Ciolacu a precizat ca este finalizata rectificarea bugetara, care este una pozitiva, insa inca se asteapta inchiderea zonei cu energia. Liderul PSD a mai spus ca este ferm convins ca va fi un buget foarte bun, iar cifrele nu arata rau. „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona…

- Kim Kardashian a impartașit cu cele peste 327 de milioane de urmaritori de pe Instagram noua intervenție estetica la care a apelat. Fosta soție a lui Kanye West și-a dezvaluit secretul pentru abdomenul de model pe care il afișeaza.