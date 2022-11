Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, este insarcinata pentru a treia oara, iar anul viitor va aduce pe lume a doua fetița. Vedeta și soțul ei, Rareș, mai au impreuna un baiețel. La primele doua sarcini, Andreea a nascut prin cezariana, iar cu toate ca acum și-ar fi dorit sa poata naște natural,…

- Daca pana acum a ocolit subiectul, de aceasta data Elena Ionescu a vorbit despre noua sa relație, asta dupa trei ani in care a stat singura. Mai mult decat atat, vedeta facut declarații și despre planurile de casatorie, in exclusiviate pentru Antena Stars. Ce a marturisit artista.

- Iulia Albu este intotdeauna o apariție, astfel ca nu ezita sa poarte cele mai stralucitoare haine in mijlocul zilei. Vedeta profita de fiecare minut pe care il are liber in pauzele de filmari și merge sa se rasfețe cu tratamente de infrumusețare. Deși are un program foarte incarcat, Iulia Albu iși gasește…

- Veste mare in showbiz-ul romanesc! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va deveni mama pentru a treia oara. Ea și soțul ei, Rareș Cojoc, mai au un baiețel, dar și o fetița. Andreea Popescu a dezvaluit cum se descurca in rolul de mamica,…

- Mihaela Radulescu a luat decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor și sa dea cat mai puține detalii despre viața ei personala. Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, unde explica de ce a luat aceasta hotarare. Fanii erau obișnuiți sa o vada pe Mihaela Radulescu mereu pe micul ecran sau ca aceasta…

- Ruby este una dintre cele mai iubite și controversate artiste de la noi. Vedeta reușește de fiecare data cand apare in public sa atraga atenția. Are un corp de invidiat, și, pe langa ținutele spectaculoase pe care alege sa le poarte, vedeta a aparut, de aceasta data, cu un accesoriu, am putea spune,…