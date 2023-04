Stiri pe aceeasi tema

- Ruby s-a filmat intr-o ipostaza in care nu se prezinta atat de des pe rețelele de socializare. Cantareața a aparut fara strop de machiaj pe ten și fanii au putut sa vada cat de frumoasa este naturala.

- In ultimele luni, Lili Sandu a trecut prin momente foarte grele, iar ea a povestit totul pe rețelele personale de socializare. Vedeta a marturisit ca fiul ei a fost operat și a povestit prin tot ce a trecut in ultima perioada. Iata cum se simte cel mic acum, dar și ce fotografie a postat celebra actrița…

- Una dintre marile voci ale muzicii romanești, Angela Similea ascunde in spate o poveste de viața cumplita. Cu toate ca in viața profesionala a avut parte de un succes rasunator, in viața privata lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel, noteaza click.ro. Problemele Angelei Similea au inceput inca…

- Cristina Șișcanu nu trece prin cele mai frumoase momente. Fiica Vedetei se confrunta cu probleme de sanatate. Cum se simte Petra și ce spune partenera lui Madalin Ionescu despre parinții care ii duc pe copiii bolnavi la gradinița.

- Andreea Podarescu trece prin clipe grele, de cand tatal copilului ei ar fi lasat-o cu datorii. Vedeta ar fi executata silit din cauza lui și este nevoita sa ii rezolve problemele, pe care el le-a facut in trecut. Bruneta a rabufnit la Antena Stars și a spus ca nu i se pare corect sa se intample acest…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca trece prin momente grele, dupa ce mama ei a facut infarct. Bruneta a trecut prin momente cumplite și a ajuns la spital, iar mama ei a fost supusa unei operații dificile. Iata ce marturisiri a facut vedeta in cadrul emisiunii!