Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu scapa temporar de executarea silita! Decizia a fost luata miercuri, 12 iulie, de Judecatoria Sectorului 1 București. Magistrații au decis sa opreasca prozivioriu aceasta procedura. De asemena, bruneta s-a simțit invingatoare și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Un barbat grav bolnav și-a caștigat dreptul la tratament gratuit, in instanța, la Curtea de Apel Alba Iulia. Cu cine s-a judecat Un barbat și-a caștigat dreptul la tratament medicamentos gratuit, in sala de judecata, la Alba Iulia. Este unul dintre zecile de cazuri aparute recent, unde persoanele care…

- Un roman care a lucrat ca șofer de TIR pentru o firma de transport importanta din Belgia va primi despagubirii de 200.000 de euro de la fostul angajator. Barbatul a facut Facultatea de Drept și a dat in judecata firma pentru ca nu l-a platit conform legislației belgiene.

- Lege adoptata: Perioada de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav a fost extinsa le la 7 la 12 ani Dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav a fost extins pana la varsta de 12 ani, relateaza agerpres.ro. Pana in prezent, dreptul la concediu si indemnizatie…

- ANAF ar putea prelua executarea silita a amenzilor ce trebuie platite la primarii. Care este condiția Senatul a adoptat luni proiectul prin care se propune ca executarea silita a amenzilor sa fie preluata de catre ANAF, in cazul in care primariile nu reușesc sa incaseze aceste sume, in termen de doi…

- ANAF se pregatește de controane pe zona de sedii fixe și sedii permanente, conform reprezentanților instituției. In același timp, unii contribuabili romani s-au trezit cu executari silite in urma unor notificari trimise la Fiscul nostru de catre autoritatea similara din alte țari.

- Suspendarea executarii silite reprezinta incidentul procedural care consta in oprirea temporara a executarii silite, intervenind, dupa ce executarea silita a fost pornita.Potrivit art. 719 din Codul de procedura civila, pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea…

- Legea privind drepturile copilului va fi completata cu o prevedere care se refera la asigurarea tuturor minorilor cu dreptul la azil. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost votat de Parlament. Proiectul de lege a fost elaborat de parlamentara Angela-Munteanu Pojoga, in condițiile in care,…