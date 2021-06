Stiri pe aceeasi tema

- Copiii au putut fi, pentru o zi, vanatori de munte, in "terenul de instructie" improvizat de 1 Iunie, la Castelul Bran, de militarii Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa", arata Agerpres. "De Ziua Internationala a Copilului, vanatorii de munte au luat cu asalt curtea Castelului Bran…

- Brigitte Sfat a dat de bucluc, la munte. Bruneta a plecat intr-o vacanța de neuitat alaturi de soțul ei, Florin Pastrama, și de fiica ei, Sara, dar un mic detaliu i-a scapat și a fost gata sa ii strice toata vacanța. Florin Pastrama a facut mai tot timpul glume pe seama soției lui, dar Brigitte era…

- Tribunalul a decis ca procesul sa fie rejudecat, insa aceasta decizie poate fi atacata in recurs. Hotararea Tribunalului Constanta a modificat astfel decizia Judecatoriei Constanta, care respinsese, in prima instanta, cererea de desfiintare a lucrarilor formulata de Asociatia Constanta Altfel. In cauza,…

- Limita teritoriala a Craiovei a devenit subiect de proces. Institutia Prefectului judetului Dolj a chemat in instanta municipiul Craiova si Consiliul Local, alaturi de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj, pentru a se stabili odata pentru totdeauna care sunt granitele orasului raportat…

- Impresarul FIFA a depasit stadiul amenintarilor, dupa ce a fost sarit din schema, in cel mai mare transfer din istoria Ligii I. Si l-a dat in judecata pe internationalul roman, in varsta de 22 de ani.

- Secretarul de stat Raed Arafat continua razboiul cu presa. Intrebat cum comenteaza protestele de ieri, Arafat i-a spus reporterului Romania TV ca: "Va raspuns și ne vedem in instanța". Replica lui Arafat a venit in aceasta dimineața, dupa ce ieri DSU a criticat presa care a pus intrebari despre…

- Antibiotice SA si Primaria Ciurea si-au dat intalnire in instanta. Societatea a solicitat permiterea accesului la o cabana detinuta in Ciurea si inconjurata complet de terenuri ale primariei comunei. De partea cealalta, primaria cere sa-i fie atribuita in proprietate cabana, iar Antibiotice SA sa-i…