Andreea NEGRU, Președinta ADAA: “Egalitatea de gen contribuie la consolidarea democrației” „Cotele de gen și creșterea reprezentativitații femeilor in funcțiile publice este o tema care nu se refera doar la egalitatea de gen, ci și la consolidarea democrației și a unui sistem guvernamental mai eficient și mai echitabil. Egalitatea de gen este un drept fundamental și un principiu esențial al democrației noastre moderne. Cu toate acestea, in ciuda progreselor semnificative realizate in ceea ce privește drepturile femeilor in ultimele decenii, reprezentativitatea femeilor in funcțiile publice ramane sub nivelul dorit”, este de parere Președinta Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

