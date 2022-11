Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica jr. implinește astazi 55 de ani! Actor, cantareț și vedeta de televiziune, polivalentul artist și-a cladit o cariera uriașa prin forțele proprii, nefiind intimidat de marele nume și moștenirea ramasa de la parintele sau. Deși nu pare, Banica Jr. a implinește astazi 55 de ani, varsta ce…

- Cand Oppenheimer și-a vazut „opera” cu ochii, adica ciuperca atomica, a recitat acest vers din Bhagavad Gita: „Iar acum am devenit moarte, Distrugatorul lumilor”. Razboiul nuclear este finalul, deci nu exista niciun motiv de a discuta despre el. Nu noi. Nu public. Primele lucruri curente care pica sunt…

- Cu toții știm ca varsta e numai un numar. Cand vine vorba de dragoste, mai multe cupluri celebre de la noi din țara și de la Hollywood nu au ținut cont de diferența de varsta. Printre vedete se afla și Andreea Marin, cu partenerul ei, Adrian Brancoveanu, dar și Elena Udrea cu Alexandru Alexandrov.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de iubire de cațiva ani și, pe langa momentele fericite in cuplu, au reușit sa treaca cu bine și peste clipele tensionate. Iata ce a povestit Zana surprizelor!

- De 5 ani, Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adrian Brancoveanu. Vedeta a avut doua casnicii eșuate, insa nu i-a fost teama sa iubeasca din nou.Adrian Brancoveanu a aparut in viața Andreei Marin la momentul potrivit. De cinci ani, cei doi formeaza un cuplu și se ințeleg…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de cinci ani. Dupa doua casnicii eșuate, vedeta pare ca și-a gasit liniștea in brațele actualului partener de viața. Ce sacrificii a facut Adrian Brancoveanu pentru relația cu Andreea Marin.

- Fie ca sunt sau nu pasionați de astrologie și horoscop, toți oamenii știu ce zodie sunt. Vorbim acum despre zodia data de Soare, adica zodia in care se afla Soarele atunci cand te-ai nascut. Poziția Soarelui pe cer in momentul nașterii influențeaza mai mult sau mai puțin caracteristicile personalitații…

- Rușii au inceput sa caute in mod activ cum pot sa plece din țara sau sa amane efectuarea serviciului militar, in contextul in care este așteptat un discurs al președintelui Vladimir Putin in care acesta ar putea anunța mobilizarea generala, relateaza publicația ucraineana Ukrainska Pravada , care citeaza…