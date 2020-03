Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Constantin (foto, in text, cu fularul Petrolului, alaturi de Florin Parvu, antrenor in… China), fostul fotbalist al clubului gazarilor ajuns, la catva timp dupa ce și-a pus ghetele in cui, antrenor secund al echipei „lupilor”, in mandatele lui Razvan Lucescu (de la SC FC Petrolul) și Octavian…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai cunoscute maneliste din țara noastra. De curand, rumoasa cantareața și-a surprins fanii cu un mesaj de suflet, adresat batranilor, in plina pandemie de coronavirus.

- In plina pandemie de coronavirus, cand anxietatea este la cote maxime , mai exista și raze de speranța. Știrile legate de coronavirus nu sunt mereu cele mai fericite. Insa din cand in cand, exista și vești bune. Un exemplu ar fi felul in care designerii romani s-au alaturat luptei impotriva noului…

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- Numarul persoanelor afectate de coronavirus continua sa creasca. Virusul ucigaș din China a fost luat in serios și de vedetele autohtone, multe dintre ele apeland deja la masuri de precauție, cum ar fi auto-izolarea la domiciliu. Iata care a fost mesajul lui Daniel Buzdugan catre fani, in plina pandemie…

- Virusul ucigaș din China provoaca din ce in ce mai multa teama in randul oamenilor. In Romania, 49 de persoane sunt infectate de coronavirus, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Deși trateaza subiectul cu seriozitate, in ceea ce o privește pe Carmen de la Salciua, cantareața…

- Virusul ucigaș din China a inceput sa puna in pericol viețile tuturor, iar vedetele noastre se tem din ce in ce mai tare. Printre cei care au decis sa vorbeasca despre acest subiect se afla Connect-R, care a postat pe rețelele de socializare un mesaj dur la adresa populației!