Andreea Marin și Mihaela Radulescu, cele doua eterne rivale din linia intai a biz-ului autohton continua lupta, ”alimentatand-o” intr-un mod la fel de savuros. De acesta data a fost randul fostei regine a ”surprizelor”, care, pentru prima data, a vorbit tranșant de relația cu ”Diva de la Monaco”. ”Nu mi-a facut placere sa vad atatea… In ciuda incercarilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine!”, i-a marturisit Andreea Marin lui Madalin Ionescu, moderatorul ce a mai provocat-o pe prezentatoarea TVR, intreband-o daca mai a mai existat vreun alt personaj in showbiz care sa…