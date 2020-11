Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au publicat modelul de declarație pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții și modelul adeverinței de la angajator, care vor fi necesare incepand de luni pentru cei care vor tieși din casa dupa ora 23.00. Romania intra... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Declarația pe proprie raspundere, ce va trebui completata de catre toți romanii care vor sa circule pe timpul nopții a fost emisa. Iata cum arata actul car ene va permite accesul afara din case.

- In contextul in care Romania a ajuns la un record negativ de 9.714 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, autoritațile s-au mobilizat și au stabilit noi restricții pentru cetațeni. Ludovic Orban a facut anunțul de care toata lumea se temea. Astfel, incepand de saptamana viitoare, cetațenii vor avea…

- Timp de 14 zile, satul Dobra din comuna cu acelasi nume, din judetul Dambovita, este in carantina din cauza numarului mare de Sars-cov-2 iregistrate in ultimele zile. Rata de incidenta era, pe 8 octombrie, de 5.95 de cazuri la mia de locuitori, mai exact 21 de cazuri la o populatie de 3.531 de suflete.

- Ministrul Educației anunța renunțarea la declarația pe proprie raspundere care trebuia data de parinți odata cu reluarea cursurilor in noile condiții determinate de criza coronavirusului.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca parintii vor trebuie sa completeze declaratia pe propria raspundere atunci cand copiii lor vor merge la scoala, documentul ajutand la triajul epidemiologic.