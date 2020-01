Stiri pe aceeasi tema

- Kristian Hancher, o femeie de afaceri si vedeta din Los Angeles, a demonstrat, inca o data daca mai era nevoie, ca este lipsita de orice fel de inhibiții, scrie bzi.ro. Recent, tanara s-a fotografiat pe WC, in timp ce iși facea nevoile. Dupa ce și-a terminat treaba, blondina a urcat poza pe contul…

- Andreea Esca se afla pe Partia Bradul din Poiana Brașov, in ianuarie 2010, cand un tanar care se afla in coborare pe o placa de snowboard a lovit-o, scrie ciao.ro. Prezentatoarea știrilor Pro TV s-a ales atunci cu fractura de tablou tibial și a fost nevoita sa apeleze la serviciile unei clinici…

- In fiecare an, Ștefan Banica și-a obișnuit fanii cu concertul pe care il susține, cel de dinainte de Craciun, in cadrul caruia exista un repertoriu emoționant de melodii. In acest an, Lavinia Pirva i-a facut o declarație de dragoste soțului sau in vazul tuturor, iar la concertul lui Ștefan Banica, a…

- Ela Craciun a dezbatut o tema controversata pe blogul ei, transmițandu-le mamicilor sa nu faca greșeala de a le da copiilor lor, cu varsta de pana la un an, lapte de vaca, intrucat acesta poate provoca anemie. Vedeta a luat legatura cu medici pediatri și a aflat de ce acest aliment nu este recomandat…

- Florin Busuioc, indragitul prezentator al rubricii ”Vremea” din cadrul Știrilor PRO TV, a fost casatorit de doua ori. Cine este Liliana, actuala soție? Povestea de dragoste dintre cei doi și dedesubturile ei. Cine este Liliana, cea de-a doua soție a lui Florin Busuioc Florin ”Busu” Busuioc (57 de ani),…

- Așa cum negrul e “marca inregistrata” Beatrice Rancea, Andreea Esca pare sa aiba ca prima opțiune roșul la evenimentele mondene și ședințe foto. Rochia roșie ca focul purtata de prezentatoarea Știrilor PRO TV joi seara, la Gala Unica 2019, face parte dintr-un lung șir de ținute de aceeași culoare cu…

- Andreea Esca este una dintre cele mai iubite apariții de pe micul ecran. In cei 20 de ani de cand apare la tv, prezentatoarea știrilor nu a avut parte de schimbari fizice majore. Vedeta a vorbit recent, despre cum reușește sa scape de kilogramele in plus. „Am fluctuații de greutate destul de mari, doar…

- Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate figuri din media de la noi, un adevarat etalon de eleganța și stil. Vedeta se afla mereu in centrul atenției, fie ca se afla la pupitrul știrilor sau doar participa la un eveniment.