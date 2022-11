Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Bostanica și-a caștigat popularitatea in calitate de cantareața și vlogger, iar in prezent are peste 4 milioane de urmaritori pe TikTok și aproape 1 milion pe Instagram. Tanara in varsta de 18 ani știe cum sa-și surprinda fanii.

- Andreea Bostanica a implinit frumoasa varsta de 18 ani. Tanara a fost inconjurata de familie și prieteni, petrecandu-și ziua de naștere intr-un stil inedit. Cum a aratat tanara și ce cadouri a primit din partea apropiaților.

- Andreea Bostanica este una dintre cele mai indragite TikTok-erițe atat in Romania, cat și peste hotare. Artista a intrat in inimile a sute de adolescenți, și cu atat mai mult in cele ale copiilor. A devenit chiar vedeta pe platforma de streaming. Cu toate ca Andreea susține ca nu a avut nici macar o…

- In timpul petrecerii de sambata Deni și Viorel au avut parte d eun sarut romantic, in ploaie. Cei doi au primit in emisiea Mireasa de pe 3 octombrie2022 celebra intrebare venita din partea Simonei Gherghe: „Va declarați un cuplu?”

- Știm deja ca Jador ține foarte mult la familie și la relația pe care o are cu aceștia. Artistul a facut numeroase marturisiri despre parinții și frații sai, insa, cand vine vorba de relațiile sentimentale, le cam ferește de vazul membrilor sai. Dupa ce ar fi spus ca și-ar dori o relație cu TikTok-erița…

- Bogdan Mocanu a postat pe TikTok un videoclip cu Zanni și Valerie Lungu, iar in secțiunea de comentarii a scris ca aceștia sunt impreuna de doi ani. Cum au reacționat fanii cand au vazut imaginile surprinse.

- Leonardo DiCaprio (47 de ani) și Gigi Hadid (27 de ani) au fost vazuți la o petrecere din New York, iar zvonurile cum ca ar avea o relație sunt tot mai dese. Tabloidele britanice au publicat primele imagini cu cei doi, in care se vede clar o apropiere. Leonardo DiCaprio și Gigi Hadid au mers […] Articolul…