Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica nu a putut trece cu vederea ziua de naștere a partenerului ei de viața, Lucian Mitrea, motiv pentru care i-a facut o urare de ”La mulți ani” cu totul și cu totul speciala, pe rețelele de socializare. Iata ce i-a urat soțului ei și cum au reacționat urmaritorii cantareței celebre!

- Shondy, protejata lui Alex Velea, a fost ceruta in casatorie de catre iubitul sau, Catalin Rotaru, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din țara. Se pare ca cei doi indragostiți traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar din acest motiv au ales sa treaca la pasul urmator. Frumoasa cantareața a spus…

- Amna a marturisit pentru prima data ca a fost grav bolnava, insa și mai grav a fost faptul ca i s-a pus și un diagnostic crunt. Cantareața era programata la operație de indepartare a colului uterin, insa a decis cu doar cateva ore inainte ca nu vrea sa o mai faca.

- Andreea Banica a ajuns ieri la spital, pe perfuzii, dupa ce nu s-a simțit deloc bine. Soțul artistei, Lucian Mitrea, a facut primele declarații despre starea de sanatate a acesteia. Vedeta a ingrijorat pe toata lumea dupa ce ieri a postat pe una dintre rețelele de socializare o imagine de la spital,…

- Ce s-a intamplat cu prietenia dintre Zanni și Alex Velea? Cei doi artiști trec prin momente grele in ceea ce privește relația lor. Chiar iubitul Antoniei a venit cu detalii pentru fani despre perioada dificila prin care trece caștigatorul emisiunii ‘Survivor Romania’. Prietenia dintre Zanni și Alex…

- Zanni, care a caștigat „Survivor Romania” , este din nou in centrul atenției dupa ce in presa au aparut speculații conform carora el și Alex Velea, susținatorul lui numarul unu, s-ar fi certat. Cantarețul in varsta de 37 de ani a lamurit ce se intampla, de fapt, intre el și protejatul lui. Alex Velea…

- Fanii au fost uluiți cand au descoperit ca Alina Eremia se ascundea sub masca lui Lady Panda de la Masked Singer! Cantareața a marturisit ca experiența a fost una inedita, dar nu mulți știu ca au napadit-o emoțiile in momentul in care a fost eliminata din show-ul de la Pro TV. Alina Eremia, totul despre…

- Nicoleta Nuca a trecut prin multe transformari de-a lungul timpului, iar de fiecare data fanii le-au observat. Acum cantareața a fost intrebata cate operații estetice are deoarece urmaritorilor li se pare ca fizicul ei s-a schimbat destul de mult odata cu trecerea vremii.